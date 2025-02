Criminosos quebram vidros de veículos e furtam objetos em BH

Criminosos estão usando a lanterna do celular para visualizar pertences dentro de veículos quebrar vidros para furtar objetos. Este crime está sendo registrado com frequência na região Leste de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da ação de um homem ao furtar um veículo desta maneira. A vítima terá que arcar com os custos da reposição do vidro do carro, além do prejízo de seus pertences pessoais terem sido levados.