Criminosos se fantasiam de funcionários e furtam mercadorias de caminhão em Contagem (MG)

No município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, três homens foram flagrados furtando 15 mercadorias de um caminhão estacionado. Um dos suspeitos, usando uniforme, arrombou a porta do veículo enquanto um comparsa o ajudava a carregar os produtos para um carro. Apesar de ter seguro, a vítima decidiu denunciar o caso para evitar futuros crimes. O trio de criminosos ainda não foi identificado e o caso segue sem solução.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!