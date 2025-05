Criminosos suspeitos de furtar eletrônicos de grandes empresas em BH são presos em operação

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu três pessoas na segunda fase de uma operação contra uma quadrilha que furtava eletrônicos de grandes empresas em Belo Horizonte. O grupo atuava em vários estados e usava um método peculiar: colocavam um pedaço de papel em entradas de empresas para verificar se estavam desocupadas. As prisões ocorreram na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em Santos e Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo. As investigações começaram após um furto milionário em Belo Horizonte. A quadrilha vendia os equipamentos roubados tanto fisicamente quanto online.



