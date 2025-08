Criminosos usam nome de ONG para aplicar golpes em pessoas que desejam adotar pets em MG

Criminosos estão se passando por uma ONG de Contagem, na Grande BH, que oferece cães para adoção. A farsa envolve um suposto “Correio Animal”, que promete entregar o pet após um pix simbólico de R$ 2,50 e o download de um app para rastreio. Ao instalar o programa, as vítimas têm os dados bancários furtados. Segundo relatos de algumas delas, o celular travava e o dinheiro sumia da conta. A ONG, com 22 anos de história, vai registrar o caso na polícia. Nas redes, a instituição reforça o alerta: nunca baixe aplicativos enviados por desconhecidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!