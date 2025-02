Cruzamento registra três acidentes em apenas cinco dias no bairro Coqueiros, em BH

O cruzamento entre as ruas Antônio Peixoto e Seara, no bairro Coqueiros, região Noroeste de Belo Horizonte, foi palco de três acidentes nos últimos cinco dias. A esquina registrou, entre dezembro do ano passado e janeiro, mais de 10 colisões.



Em setembro de 2024, a rua foi recapeada. Na época os moradores esperavam que a sinalização fosse pintada no chão, mas o local ainda segue sem solução.