Cruzamento se transforma em armadilha para pedestres e motoristas em BH

Moradores do bairro Havaí, na região Oeste de Belo Horizonte, contam que atravessar uma rua tornou-se um risco diário. A população relata dificuldades devido à sinalização precária e aos acidentes frequentes, principalmente os causados por veículos que fazem conversões proibidas. A BHTrans informou que o local é sinalizado com placas de velocidade máxima de 40 km por hora e com parada obrigatória nos cruzamentos. A instituição reforçou que vai realizar uma vistoria no local e verificar a sinalização da via.



