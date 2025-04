Cruzeiro enfrenta o Vasco com transmissão da RECORD e apoio da torcida mirim em MG

A partida entre Cruzeiro e Vasco acontece em Uberlândia neste domingo(27). O repórter Gabriel Rodrigues,conversou com torcedores mirins e compartilhou que as crianças estão otimistas com o Cruzeiro, prevendo vitórias com placares arrasadores. A transmissão ao vivo pela ** RECORD ** começará às 18h30, trazendo uma experiência única com mais de 16 câmeras, permitindo que os espectadores sintam-se dentro do campo.



