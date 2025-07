‘Dama do crime’, mulher apontada como liderança do CV é presa após cirurgia plástica em BH

Apontada como uma das principais articuladoras financeiras do Comando Vermelho no Mato Grosso, Ana Casais, de 38 anos, foi presa em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (15). A Polícia Civil de Minas cumpriu mandado de prisão após descobrir que a mulher estaria na cidade para realizar uma cirurgia plástica. Mesmo em recuperação de uma lipoaspiração, Ana foi detida. Ela já havia sido presa anteriormente por fraudes e lavagem de dinheiro, e teria assumido papel de destaque na facção após a suposta morte do companheiro na Bolívia. A defesa deve pedir prisão domiciliar alegando que Ana tem um filho pequeno e está em pós-operatório.



