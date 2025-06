Damião anuncia que escolas de BH serão abertas para distribuir merenda durante greve

A greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte completou 22 dias nesta sexta-feira (27), sem previsão do retorno completo das atividades. Diante disso, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), anunciou que abrirá as escolas para o fornecimento de merenda aos estudantes a partir do sábado (28).



Na próxima semana, as escolas ficarão abertas de segunda a sexta-feira, oferecendo alimentação nos turnos da manhã e da tarde.



“Eu sou oriundo de escola municipal, eu sei da importância da merenda escolar. Eu sei da importância para as pessoas que vão à escola para almoçar. Então, o que eu vou fazer, a partir de amanhã, é abrir as escolas”, destacou o prefeito.



A categoria rejeitou o reajuste de 2,89% oferecido pela prefeitura e pede uma recomposição de 6,27%. De acordo com Damião, a prefeitura deve judicializar o assunto para a retomada completa das atividades.



A prefeitura, que paga um salário acima do piso nacional, está em diálogo sobre outras reivindicações, como o número de alunos por sala e a contratação de novos professores.



