Damião pede apoio do governo brasileiro para intermediar saída de Israel por terra

O Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), pediu apoio do governo brasileiro para deixar Israel. O chefe do executivo municipal e outras autoridades brasileiras foram levados para um bunker , na madrugada desta sexta-feira (13), para se protegerem de uma possível resposta do governo iraniano ao ataque realizado por Israel, na noite de quinta (12).



Os representantes públicos foram orientados por sirenes e mensagens no celular. Eles já deixaram a estrutura de segurança. O pedido foi feito porque o espaço aéreo de Israel está fechado e a comitiva não consegue deixar o país.



“Todos nós estamos aqui convidados e sob a guarda do governo de Israel, com passagens compradas pelo governo de Israel para a próxima sexta-feira (20). Agora, é claro, a gente vai no próximo voo. O primeiro que a gente puder sair daqui a gente vai sair. A gente pede até a compreensão do governo brasileiro para que entre em contato, o mais rápido possível, com o governo de Israel para que a gente possa deixar Israel de carro ou de ônibus para ir a um país mais próximo. E, nesse país vizinho, deixar o Oriente Médio com destino ao Brasil e à Belo Horizonte”, contou o prefeito.



Damião chegou ao Oriente Médio, no último domingo (08), para conhecer modelos de segurança pública. Além de Álvaro, o vice-prefeito de Uberlândia (MG) e a vice-prefeita de Divinópolis (MG) também estão na comitiva.



O político já havia tranquilizado a população pelas redes sociais . “Foi uma experiência intensa, mas estamos todos bem e em segurança. Obrigado a todos pelo carinho, pela preocupação conosco e pelas orações para que possamos voltar para o Brasil o quanto antes”, publicou.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que “Álvaro Damião e o secretário de Segurança Pública, Márcio Lobato, aguardam orientações da Embaixada brasileira e retornarão a Belo Horizonte assim que possível” e que “a viagem a Israel foi promovida e custeada pelo governo israelense, que selecionou 18 autoridades brasileiras, entre elas prefeitos de capitais e cidades de porte médio, para conhecer tecnologias e trocar experiências comuns em relação à segurança.”



Ataque ao Irã



Na noite desta quinta-feira (12), o governo de Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã. O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e teve como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida.



A alegação das Forças de Defesa de Israel é de que o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”. Sirenes também soaram em Israel de forma preventiva a um possível ataque do Irã. O espaço aéreo de Israel também foi fechado.



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. “Hoje a noite, Israel tomou ações unilaterais contra o Irã. Nós não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã e a nossa prioridade é proteger as forças americanas na região”, disse em comunicado.