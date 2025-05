Decreto limita horário de funcionamento de ferros velho para combater furtos em BH

Um novo decreto municipal em Belo Horizonte restringe o funcionamento dos ferros velho até às 19 horas, com o objetivo de conter crimes relacionados à revenda de fios de cobre e metal furtados. Segundo a polícia, muitos desses furtos ocorrem durante a madrugada, quando a fiscalização é reduzida. O Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio está envolvido em investigações para combater esses delitos. O delegado responsável lembra que as penas para furto e receptação podem chegar a oito anos, mas muitos criminosos são soltos, o que estimula a reincidência.



