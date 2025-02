Defesa Civil aguarda laudo da Copasa para entender rachaduras em imóveis interditados em BH

A Defesa Civil aguarda o laudo da Copasa (Companhia de Abastecimento de Minas Gerais) para identificar o que teria provocado as rachaduras nos imóveis da rua Dalva, no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte. Seis casas continuam interditadas com risco de queda e moradores ainda não tem previsão de quando poderão retornar.



A Copasa informou que uma equipe está realizando a perícia técnica nos imóveis e explicou ainda que, na avaliação preliminar, não foram identificados indícios de que a ocorrência tenha relação com os sistemas operados pela empresa.