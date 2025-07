Defesa Civil emite alerta de baixa umidade do ar em níveis críticos para Minas Gerais

A Defesa Civil emitiu alerta sobre a baixa umidade do ar em Minas Gerais, que nos próximos dias pode cair entre 20 e 30%. A Organização Mundial da Saúde considera esses níveis preocupantes para a saúde. Especialistas recomendam hidratação constante, evitar atividades físicas ao ar livre durante a tarde e cuidados com a pele. Em Belo Horizonte, moradores relatam desconforto com ressecamento da pele e problemas respiratórios. Frio deve permanecer até meados de setembro.



