Defesa Civil interdita casa onde criança morreu durante incêndio em Betim (MG)

A Defesa Civil de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, interditou o segundo andar da casa que pegou fogo durante a tarde desta segunda-feira (07). Durante as chamas, um menino de apenas 2 anos morreu e a mãe da criança ficou ferida. A mulher segue internada e está entubada. O fogo teria começado no quarto, em um colchão, e destruiu parte do imóvel. Vizinhos ajudaram no resgate da mulher, encontrada desmaiada, e tentaram socorrer a criança, sem sucesso. O irmão mais velho estava fora no momento. A causa do incêndio ainda segue sendo investigada.



