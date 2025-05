Defesa Civil remove caminhão tombado na BR-040 e avalia estrutura de imóveis ao redor

A Defesa Civil retirou um caminhão que tombou na noite desta quinta-feira (16) na BR-040, em Contagem, na Grande BH. O veículo capotou e caiu em uma ribanceira as margens da rodovia e quase atingiu casas. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido. A remoção durou cerca de duas horas, com uma equipe de engenharia avaliando o risco aos imóveis próximos. Moradores da região foram orientados a sair temporariamente de seus imóveis.



