Delegada acusada de tentar matar policiais durante surto em BH participa de audiência

Monah Zein participou, nesta quarta-feira (30), de uma audiência remota na Justiça. A delegada foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio. Ela é acusada de tentar matar quatro policiais civis durante uma operação no prédio onde morava, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Civil, Monah estava em surto psicótico e ameaçava tirar a própria vida. Durante a abordagem, a delegada chegou a sair do apartamento com uma arma em punho, encostando no escudo dos agentes que tentavam convencê-la a se render.



Quatro testemunhas ouvidas afirmaram que a delegada era agressiva e relataram que ela estava "na iminência de atirar" no momento da negociação.



A audiência de instrução já havia sido marcada para o dia 18 de março, mas precisou ser adiada após a delegada não comparecer. Desta vez, ela participou de forma remota. O processo continua em andamento. .



