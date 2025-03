Delegada explica reviravolta em investigação no caso de mulher morta pelo namorado em BH

A delegada Yara França, responsável pela investigação da morte de uma jovem jogada do 13º andar de um prédio em Belo Horizonte, compartilhou detalhes da reviravolta da investigação. Inicialmente, o inquérito apontou que Poliana Wolcow Guimarães havia se suicidado. No entanto, a polícia obteve provas suficientes para pedir o indiciamento do homem de 47 anos, que era o namorado da vítima, por feminicídio. Veja a entrevista completa no vídeo acima.