Delegado comenta investigações sobre homem preso suspeito de matar criança no interior de MG

A Polícia Civil de Minas Gerais fez uma coletiva para trazer atualizações sobre as investigações do homem preso suspeito de assassinar uma criança de 10 anos na cidade de São Pedro do Suaçuí, a cerca de 320 km de Belo Horizonte. Homem confessou ter atraído a vítima para sua casa e contou ainda que tinha intenção de ter relações sexuais com a mesma. O delegado Marceleandro Clementino da Silva comentou detalhes da prisão do acusado.