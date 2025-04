Desabamento de muro de contenção de córrego bloqueia trânsito e traz prejuízos na Grande BH

No bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH, o desabamento do muro de contenção do córrego na avenida Senhor do Bonfim, ocorrido há cerca de três meses, segue causando problemas. Pedaços do muro bloquearam o curso do córrego e acúmulo de água misturada com esgoto gerou mau cheiro e complicações no trânsito local.



