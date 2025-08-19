‘Desafio da meia branca’ revela sujeira de ruas do centro de Belo Horizonte

O desafio da meia branca, viral em países como Japão e Rússia, chegou ao Centro de Belo Horizonte. O repórter Asafe Alcântara decidiu testar a limpeza das ruas da capital mineira e percorreu a região da Praça 7, uma das mais movimentadas da cidade, descalço, usando apenas uma meia branca.



