‘Desafio da meia branca’ revela sujeira de ruas do centro de Belo Horizonte
Influenciadores repetem teste em diversas grandes cidades pelo mundo
O desafio da meia branca, viral em países como Japão e Rússia, chegou ao Centro de Belo Horizonte. O repórter Asafe Alcântara decidiu testar a limpeza das ruas da capital mineira e percorreu a região da Praça 7, uma das mais movimentadas da cidade, descalço, usando apenas uma meia branca.
