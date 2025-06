'Desafio do desmaio' entre estudantes viraliza na internet e preocupa pais em MG

O desafio chamado Blackout Challenge, que consiste em prender a respiração até desmaiar, tem circulado entre crianças e adolescentes de escolas em Araxá, que fica a 362 km de Belo Horizonte. Este comportamento, registrado em vídeos, preocupa pais e especialistas devido aos riscos de convulsões, danos cerebrais e até morte. A pneumologista, Michele Andreata, alertou sobre a gravidade da falta de oxigenação no cérebro e possíveis quedas que podem resultar em fraturas. Em um colégio na região, medidas disciplinares foram tomadas e os responsáveis foram notificados após o compartilhamento dos vídeos. O incidente reforça a importância do acompanhamento dos pais nas atividades online das crianças, segundo a escola que lamentou a disseminação dos vídeos.



