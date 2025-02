Desaparecimento de menina de 13 anos é investigado pela polícia em Ribeirão das Neves (MG)

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Stefanye Vitória Teixeira Ferreira, de 13 anos, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A família está à procura da adolescente desde o domingo (09). A menina saiu de casa no bairro Metropolitano para encontrar uma amiga, que mora a cerca de três quarteirões da casa onde mora, mas não chegou ao destino.



O desespero dos familiares já dura dois dias. A família pede ajuda para encontrar a adolescente e esclarecer seu paradeiro. O pai esteve em delegacias, hospitais, upas e necrotérios, mas não encontrou a menina. “Se alguém souber do paradeiro dela, ajuda a gente a encontrá-la. Está muito difícil”, falou o pai Welton Ferreira.



Segundo ele, ela é uma menina tranquila e não teve desentendimentos com a família.



