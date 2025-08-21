Descubra Jardim São José, bairro que irá receber nova edição da RECORD nos Bairros

Após sucesso no bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, a RECORD nos Bairros agora vai desembarcar no Jardim São José, na região Noroeste da capital mineira. A festa será realizada na Praça João 23 no dia 4 de outubro e promete muita música, sorteio de brindes, entretenimento para as crianças, além de prestação de serviços à comunidade.



