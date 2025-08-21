Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Descubra Jardim São José, bairro que irá receber nova edição da RECORD nos Bairros

Evento vai acontecer no primeiro sábado de outubro (04) e promete levar série de serviços a população local

Balanço Geral MG|Do R7

Após sucesso no bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, a RECORD nos Bairros agora vai desembarcar no Jardim São José, na região Noroeste da capital mineira. A festa será realizada na Praça João 23 no dia 4 de outubro e promete muita música, sorteio de brindes, entretenimento para as crianças, além de prestação de serviços à comunidade.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Cultura
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Serviços

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.