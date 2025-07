Descubra os critérios por trás do sistema de numeração dos ônibus de Belo Horizonte

As numerações das linhas de ônibus de Belo Horizonte seguem uma lógica criada há mais de duas décadas, em 1998. O modelo ajuda a identificar o tipo de linha e as regiões que ela atende, que são representadas por números específicos.



Confira abaixo a numeração correspondente a cada região de BH:



0 – Hipercentro



1 – Centro-Sul



2 – Oeste



3 – Barreiro



4 – Noroeste



5 – Pampulha



6 – Venda Nova



7 – Norte



8 – Nordeste



9 – Leste



Atualmente, segundo a prefeitura, a capital mineira conta com 299 linhas de ônibus ativas. São 2.723 veículos em circulação por dia, transportando cerca de 1 milhão de passageiros diariamente.



Confira mais detalhes e critérios na reportagem acima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!