Despoluição da Lagoa da Pampulha avança em BH, mas população ainda reclama de mau cheiro

A despoluição da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte já apresenta avanços significativos. Até agora, foram investidos R$15 milhões em obras que melhoram a qualidade da água e permitem usos múltiplos do espaço. A Copasa retira cerca de 25 toneladas de resíduos por mês, sendo 15 toneladas de areia. A meta é concluir a despoluição até 2027, com mais de R$20 milhões investidos. O objetivo é garantir um ambiente limpo e seguro para a população, para os esportes náuticos e para os animais que frequentam a região.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!