Detento desafia juíza e causa alarme durante audiência de custódia em Minas Gerais

Durante uma audiência de custódia em Lavras, a 237 km de Belo Horizonte, Sullivan Luiz Carlos, de 24 anos, preso por tráfico, desafiou a juíza e ameaçou o poder judiciário. Ele afirmou ser "inimigo número 1 do estado" e relatou ter apoio externo para continuar suas atividades criminosas. A audiência, que contou com a presença de um promotor e de uma defensora pública, foi marcada pela atitude ousada de Sullivan, que chocou os presentes. A juíza, sentindo-se ameaçada, decidiu informar as autoridades sobre o ocorrido. O detento mostrou-se desafiador, declarando guerra ao estado e revelando que, mesmo preso, não se deixaria intimidar. O caso gerou grande preocupação sobre a segurança das autoridades e o sistema judicial.



