Detento é assassinado ao sair de penitenciária em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Albert Marques Silva, de 43 anos, foi morto a tiros logo após deixar a penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Integrante de uma facção criminosa, a polícia acredita que o crime foi motivado por vingança. No local, os militares recolheram doze cápsulas de munição. Moradores próximos dizem estar cada vez mais assustados com a frequência de homicídios na região, temendo por sua segurança.



