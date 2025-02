Diarista que teria sido estuprada por policial em BH solicita medida protetiva contra suspeito

A Polícia Civil de Minas Gerais detalhou as investigações sobre a denúncia de uma diarista que diz ter sido estuprada por policial durante faxina em Belo Horizonte. O acusado nega que as relações sexuais com a mulher, de 22 anos, tenham acontecido de maneira forçada. A investigação aguarda resultados de exames médicos e analisa o pedido de medida protetiva solicitado pela suposta vítima.