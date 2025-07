Discussão em bar termina em tiroteio e deixa dois feridos em Belo Horizonte

Um tiroteio em plena luz do dia assustou moradores do bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Dois homens ficaram feridos após uma discussão em um bar terminar em troca de tiros. Segundo testemunhas, a confusão começou em outro bar, no bairro Serrano, e continuou no Santa Terezinha, onde uma dupla de moto chegou atirando. Uma das vítimas foi atingida no pé e outra na boca. Moradores denunciam que o local é ponto de tráfico de drogas. A PM apreendeu 11 máquinas caça-níqueis e investiga o caso.



