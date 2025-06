Discussão entre casal termina com homem preso e casa parcialmente incendiada em BH

Uma briga de casal terminou com um incêndio e com a prisão de um homem, de 26 anos, no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A discussão começou quando a companheira, de 23 anos, tentou terminar o relacionamento e discutiu sobre a guarda das filhas, de três anos e três meses. Durante a confusão, o casal acabou brigando e um colchão foi incendiado.



Vizinhos chamaram a polícia e o Corpo de Bombeiros, que evitaram uma tragédia maior. O homem foi preso posteriormente, mas alegou que a companheira teria iniciado o incêndio.



Ambos os envolvidos têm histórico de uso de drogas. A polícia ainda procura pela mulher para esclarecimentos adicionais.



