DJ monta estúdio musical para impulsionar artistas locais em Belo Horizonte

O DJ André Martins, conhecido como DJ Le Flame, inaugurou um estúdio aberto no bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, em 2021. O local é voltado para artistas locais, a fim de impulsionar os talentos musicais da região. O espaço possibilita a gravação e produção completa de músicas, contando com seis artistas do bairro. Para financiar o estúdio, DJ Le Flame vendeu seu carro. Ele também se prepara para lançamentos internacionais, estudando inglês e promovendo shows. Entre os talentos do estúdio estão MC Caro, que destaca a diversidade cultural do bairro, e Cadam, que sonha em ser rapper.



