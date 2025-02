O corpo do ciclista mineiro Vitor Medrado, de 46 anos, foi sepultado em um cemitério na região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (15). A vítima foi morta a tiros durante um assalto em Itaim Bibi, um bairro nobre de São Paulo, na última quinta-feira (13) por dois criminosos.



“Dói a perda. Dói pensar que eu não vou ter o Vitor”, desabafa viúva de ciclista mineiro morto em SP. Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, saiu de casa no início da manhã de quinta-feira (13) para treinar com um aluno. As imagens registradas por um circuito de segurança captaram o momento em que a vítima foi abordada. Ele estava parado no meio fio digitando no celular, quando dois homens chegaram em uma moto. Os suspeitos atiraram, esperaram o atleta cair, roubaram o celular e fugiram.



Um outro ciclista, que é médico, assistiu a cena e prestou os primeiros socorros. Vitor foi atingido no pescoço e socorrido para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu.



O ciclista era dedicado ao esporte e costumava treinar na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, quando ainda morava na cidade. Amigos e familiares de Vitor o homenagearam com camisetas durante o velório.