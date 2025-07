Dois acidentes deixaram trânsito lento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Uma carreta carregada com 26 toneladas de bobinas de plástico tombou no fim da noite desta quarta-feira (16) no Anel Rodoviário, no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. O veículo caiu entre a pista principal e a marginal, no sentido Vitória, e só começou a ser removido no fim da manhã desta quinta (17). O trânsito ficou lento durante horas na região. Segundo a Guarda Municipal, o motorista errou o trajeto e tentava se orientar quando o acidente ocorreu. Pouco depois, outro acidente foi registrado no sentido oposto: um caminhão bateu na traseira de um carro, que rodou na pista. A motorista saiu ilesa mas a batida também gerou reflexos no tráfego da região.



