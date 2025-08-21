Dois homens são flagrados arremessando drogas para dentro de presídio em Belo Horizonte

Dois homens foram flagrados na rua arremessando drogas para dentro do Ceresp Gameleira (Centro de Remanejamento Gameleira), na região Oeste de Belo Horizonte. Para disfarçar, os suspeitos enrolaram porções de maconha e cocaína em embalagens de alimentos. A dupla segue foragida.



