Dois homens são presos suspeitos de aplicar golpe de R$ 40 mil com identidades falsas em BH

Dois homens de 46 e 57 anos foram presos em flagrante no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em falsificação de documentos. A dupla teria usado identidades falsas para realizar compras de materiais de construção em nome de empresas idôneas. Segundo a Polícia Militar, essa já era a terceira fraude contra a mesma empresa, com prejuízo superior a R$ 40 mil. Durante a abordagem, foram apreendidos documentos falsificados, espuma, carimbos e tintas para impressão de digitais. Um dos presos já tinha passagem pelo mesmo crime. Ambos alegaram que só estavam “acompanhando a entrega” e que receberiam R$ 550 pelo serviço.



