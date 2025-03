Dois homens são presos suspeitos de arremessar um coquetel molotov na casa de militares em BH

Dois suspeitos de arremessar um coquetel molotov na casa de militares em Belo Horizonte foram presos pela polícia. A dupla foi localizada na cidade de Itabira, a 107 km da capital, com as roupas usadas no crime e drogas.



Nenhum dos dois suspeitos deu detalhes da motivação do crime e nem se há mais envolvidos. A polícia desconfia que os autores do atentado tenham sido contratados por terceiros ou façam parte de um grupo e tenham recebido ordens para executar o serviço. Outro militar, que mora na mesma rua, disse que seis dias antes a casa dele também foi alvo de atentado semelhante. A Polícia Civil investiga os dois casos.