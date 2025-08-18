Dois jovens são presos com armas e drogas em operação da PM no aglomerado da Serra, em BH

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos durante uma operação no aglomerado da Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte, após uma denúncia anônima. A Polícia Militar apreendeu 307 pedras de crack, 120 buchas de maconha, 59 pinos de cocaína, uma pistola, 15 munições e dois rádios comunicadores. A facção OTS (Organização Terrorista da Sacramento), ligada ao tráfico na região, estava escondendo armas e drogas em uma residência do aglomerado, segundo a denúncia. Os suspeitos, já conhecidos por envolvimento em atividades criminosas, tentaram fugir, mas foram capturados.



