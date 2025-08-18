Dois jovens são presos com armas e drogas em operação da PM no aglomerado da Serra, em BH
Ao todo, ação apreendeu 307 pedras de crack, 120 buchas de maconha, 59 pinos de cocaína, uma pistola, 15 munições e dois rádios comunicadores
Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos durante uma operação no aglomerado da Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte, após uma denúncia anônima. A Polícia Militar apreendeu 307 pedras de crack, 120 buchas de maconha, 59 pinos de cocaína, uma pistola, 15 munições e dois rádios comunicadores. A facção OTS (Organização Terrorista da Sacramento), ligada ao tráfico na região, estava escondendo armas e drogas em uma residência do aglomerado, segundo a denúncia. Os suspeitos, já conhecidos por envolvimento em atividades criminosas, tentaram fugir, mas foram capturados.
