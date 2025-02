Doméstica é presa flagrada furtando joias avaliadas em R$300 mil em Belo Horizonte

Uma empregada doméstica foi presa acusada de furtar joias avaliadas em R$300 mil da casa em que trabalhava no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A mulher teria ainda revendido os materiais na Praça Sete, no Centro da cidade. Além das joias, a doméstica é suspeita de fazer uma compra de R$700 no cartão de crédito do patrão. A funcionária já tinha passagens por furto, roubo, agressão, lesão corporal e estelionato.