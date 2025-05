Dono de casa de repouso é preso por maus-tratos e apropriação indébita na Grande BH

Uma casa de repouso em Contagem, na Grande BH, foi interditada pela terceira vez após denúncias de maus-tratos, condições precárias de higiene e apropriação de benefícios dos idosos. O dono do local, de 42 anos, foi preso em flagrante. A reportagem do Balanço Geral Minas teve acesso exclusivo ao interior da clínica, onde encontrou fezes de rato, infiltrações, fiação exposta e forte odor de urina. Pelo menos 16 idosos foram levados às pressas para unidades de saúde com estado de saúde considerado grave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!