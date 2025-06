Dono de casa de repouso em Contagem (MG) é indiciado por homicídio após morte de idosos

A Polícia Civil indiciou, nesta quarta-feira (11), o dono de uma casa de repouso por homicídio, após investigar as condições precárias enfrentadas por 37 idosos, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte.



Em janeiro, uma senhora de 89 anos faleceu sob circunstâncias suspeitas, o que resultou no indiciamento do dono e da mãe dele por maus-tratos que levaram à morte. Em maio, uma senhora, de 61, morreu em condições semelhantes, levando ao indiciamento por homicídio do dono, que havia desrespeitado uma ordem de interdição da vigilância sanitária.



Além disso, ele foi preso por retenção indevida do cartão de um dos moradores, mas foi liberado após audiência de custódia.



