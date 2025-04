Dono de moto tem veículo de R$ 19 mil furtado enquanto fazia exame em BH

Dois homens furtaram uma moto dentro de um estacionamento particular no bairro Floresta, região Leste de Belo Horizonte, enquanto o dono realizava um exame. O veículo, uma Start 160 cilindradas, modelo 2025, avaliado em R$ 19 mil, estava equipado com alarme e sistema antifurto, mas isso não impediu a ação criminosa. A motocicleta tem seguro. A Polícia Civil investiga o caso, mas, até o momento, os autores do crime não foram identificados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.