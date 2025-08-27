Dono de padaria e padeiro são indiciados por homicídio após intoxicação com torta em BH

A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (27), a investigação sobre a intoxicação alimentar em uma padaria do bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a delegada Elyenni Celida da Silva, o dono do estabelecimento e o padeiro vão responder por homicídio culposo, lesão corporal culposa e venda de alimento impróprio para o consumo.



“Não foi uma conclusão baseada em apenas um elemento. Foram vários elementos, várias oitivas e imagens de câmera interna da casa da família da vítima. Concluiu-se que houve uma intoxicação por uma toxina botulínica proveniente de uma bactéria do alimento que foi adquirido e consumido pelas três vítimas”, detalhou a delegada.



O caso começou a ser investigado no dia 23 de abril. Cleusa Maria de Jesus Dias, de 78 anos, foi socorrida em estado grave para um hospital da capital mineira e morreu depois de 35 dias internada. A sobrinha dela, Fernanda de Aquino Morais, de 23 anos; e o namorado da jovem, José Vitor, de 24 anos, também foram hospitalizados. Eles já receberam alta, mas ficaram com sequelas.



Apesar dos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo, terem descartado intoxicação por botulismo, a Polícia Civil esclarece que essa foi a causa das internações.



“Chegaram a descartar com base em um único exame e isso não é o suficiente conforme os relatórios dos médicos. Por eles [vítimas] terem feito vômito em grande quantidade, às vezes quando faz a coleta do material, daquele resquício do alimento, o alimento já poderia não estar mais presente. Porque eles já foram hospitalizados após vomitarem. Porém, os sintomas compatíveis e outros exames realizados possibilitaram a constatação”, destacou Elyenni.



Durante as inspeções, foram localizados alimentos acondicionados de forma inadequada em vários pontos do estabelecimento. Segundo a delegada, também foram encontrados problemas na matéria-prima utilizada na padaria, na forma como os alimentos são produzidos e no armazenamento dos produtos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!