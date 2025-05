Dono de pet shop tem veículo furtado em Belo Horizonte

O proprietário de um pet shop teve seu carro furtado enquanto visitava um parente no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram os suspeitos observando o local antes de agirem. O veículo continha pertences pessoais, como equipamentos musicais e material escolar, avaliados em mais de R$10 mil. Desde o furto, a vítima tem recebido trotes com exigências de dinheiro em troca de informações falsas sobre o veículo. A Polícia Civil investiga o caso, e até agora ninguém foi preso.



