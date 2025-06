Dupla armada aborda entregador e rouba sua moto em Belo Horizonte

Um entregador foi abordado por dois suspeitos no bairro Ipiranga, na região Nordeste de Belo Horizonte. Os assaltantes, armados, levaram a moto, avaliada em cerca de R$ 19 mil, celulares e cartões de crédito da vítima. Após o roubo, a dupla ainda fez compras online em nome do entregador. A vítima está sem trabalhar e aguarda o seguro do veículo. Os suspeitos ainda não foram identificados e seguem foragidos.



