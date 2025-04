Dupla arromba carro e furta bens de empresária em Belo Horizonte

Dois homens arrombaram o carro de uma empresária no bairro União, na região Nordeste de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança flagraram os criminosos observando o local antes do furto. Dupla levou um notebook, roupas de academia e cartões da vítima, enquanto ela estava em uma festa próxima. Os suspeitos chegaram a usar um dos cartões da mulher para uma compra de R$200. A empresária, que já foi assaltada quatro vezes, expressou seu medo e preocupação com a segurança na região.



