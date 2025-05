Dupla arromba imóvel e furta R$ 500 mil em joias e eletrônicos em Belo Horizonte

Uma dupla de suspeitos invadiu e furtou a casa de um bombeiro no bairro Santa Lúcia, na região Centro Sul de Belo Horizonte. Os homens arrombaram o portão e levaram aproximadamente R$ 500 mil em jóias e equipamentos eletrônicos, além da arma do militar. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima espera recuperar os bens e se sente impotente diante da insegurança. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado para investigação.



