Dupla de suspeitos é flagrada furtando caminhonete em Belo Horizonte

No bairro Estrela do Oriente, na região Oeste de Belo Horizonte, uma caminhonete foi furtada em menos de um minuto. Duas câmeras capturaram o momento em que dois homens desativaram o alarme, arrombaram a porta e, com o veículo em ponto morto, o guiaram rua abaixo. A proprietária havia deixado o carro estacionado enquanto fazia as unhas em um salão próximo ao local do crime. Moradores da região denunciam aumento de criminalidade e pedem aumento no policiamento na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!