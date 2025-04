Dupla dispara tiros contra carro e fere três pessoas em frente a base da PM em Vespasiano (MG)

Três pessoas foram baleadas dentro de um carro na MG-010, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após saírem de uma festa. O caso aconteceu nesta sexta-feira (18) em frente a uma base da Polícia Militar. As vítimas foram socorridas para o hospital Risoleta Neves, na região Norte da capital mineira.



Segundo as primeiras informações recebidas pela polícia, os suspeitos dos disparos teriam tentado assaltar o veículo. Mas, após reunir depoimentos, os militares acreditam que se trata de uma tentativa de homicídio. O motorista do veículo disse aos policiais que o ataque pode ter sido motivado pela desavença com um antigo amigo, que é ligado ao tráfico de drogas na região.



Os suspeitos perseguiram o veículo desde a saída da festa. As vítimas pediram socorro na base policial. Com isso, a companhia da PM também foi atingida pelos disparos. Os autores ainda não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.