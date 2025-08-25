Dupla é presa após gravar vídeos torturando usuários de drogas e moradores na Grande BH

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais em Ribeirão das Neves, na Grande BH, prendeu nesta segunda-feira (25) dois homens suspeitos de torturar usuários de drogas e moradores da região. A dupla gravou vídeos dos crimes, que continham práticas como roleta russa e agressões físicas. Nas imagens, uma vítima aparece amarrada em uma cadeira enquanto sofre ameaças. A investigação da polícia revelou que a organização criminosa tinha uma estrutura com divisão clara de tarefas. Além dos suspeitos, a operação apreendeu celulares, armas, munições, drogas e até um carro. Um terceiro homem também é procurado pela polícia suspeito de envolvimento na facção.



