Dupla foragida por tráfico de drogas é presa em pousada de Contagem (MG)

A polícia prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira (30), em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante uma blitz de rotina, militares perceberam um comportamento estranho de um homem que estava na garupa de um motorista de aplicativo. Com esse suspeito foram encontradas pedras de "skunk". De acordo com a PM, o foragido afirmou ser ex-membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e levou os militares até uma pousada, onde estava hospedado. A polícia encontrou mais drogas nos quartos. O segundo suspeito, que também estava no local, tentou destruir um celular. Com ele, foram encontrados R$ 2.000,00 e documentos falsos. Ambos estavam foragidos por tráfico e outros crimes.



